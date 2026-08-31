Вокзал Оскемен-1 полностью обновили спустя почти 90 лет

В Восточно-Казахстанской области завершилась реконструкция железнодорожного вокзала Оскемен-1, построенного в 1938 году. Обновленный объект уже готов принимать пассажиров, передает BAQ.KZ.

В ходе реконструкции вокзальный комплекс получил новый облик, была модернизирована инженерная и пассажирская инфраструктура. Общая площадь здания составляет более 2,5 тыс. квадратных метров. Вокзал включает два этажа и цокольный уровень.

Специалисты обновили системы водоснабжения и канализации, тепловые и электрические сети, внутренние коммуникации и слаботочные системы. Проведены наружные и внутренние отделочные работы.

Кроме того, реконструировали перрон и благоустроили прилегающую территорию.

Вокзал Оскемен-1 относится ко второму классу. Ежедневно его услугами пользуются в среднем около 2 025 пассажиров. Через станцию проходят 12 пассажирских поездов, связывающих Усть-Каменогорск с Астаной, Алматы, Аягозом, Жезказганом, Карагандой и Достыком.

Реконструкция проведена в рамках масштабной программы модернизации 124 железнодорожных вокзалов по стране. В Восточно-Казахстанской области ранее после обновления уже открылись вокзалы на станциях Риддер, Шемонаиха, Кумистау и Алтай.