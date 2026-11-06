Вокзал с историей почти в 90 лет преобразился: в области Жетысу завершили реконструкцию станции Сарыозек

Железнодорожный вокзал Сарыозека, который встречает пассажиров с 1940 года, получил вторую жизнь. После реконструкции здание стало современнее, а условия для пассажиров – комфортнее. При этом обновление коснулось не только внешнего облика, но и инженерной инфраструктуры.

Работы провели в рамках общенациональной программы модернизации железнодорожных вокзалов, реализуемой по поручению Главы государства.

Теперь площадь одноэтажного здания составляет 137 квадратных метров. На вокзале обновили фасад и внутренние помещения, модернизировали инженерные коммуникации и пассажирский перрон.

В отделке использовали металлический сайдинг, гранит и керамогранит. Кроме того, обустроили новые эвакуационные выходы и установили двери с учетом требований пожарной безопасности. Для реконструкции применяли материалы казахстанского производства.

Несмотря на сравнительно небольшие размеры, станция играет важную роль в транспортном сообщении региона. Ежедневно через вокзал проходит в среднем около 57 пассажиров, а железнодорожная станция обслуживает 22 поезда.

Они связывают Сарыозек с Алматы, Семеем, Талдыкорганом, Усть-Каменогорском, Астаной, Карагандой и Балхашом, а также с городами России.

Проект профинансирован за счет собственных средств АО «НК «Қазақстан темір жолы» при поддержке Правительства, Министерства транспорта, фонда «Самрук-Қазына» и акимата области Жетысу.

Так, вокзал, построенный еще в середине прошлого века, сохранил свое место на железнодорожной карте страны, но встретит новых пассажиров уже в обновленном облике.