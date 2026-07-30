Вокзалы Арыс-2, Тимур, Мойынты и Акадыр полностью обновили

В Туркестанской и Карагандинской областях завершена реконструкция четырех железнодорожных вокзалов. Обновление объектов стало частью масштабной программы модернизации железнодорожной инфраструктуры, реализуемой по поручению Главы государства, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе работ на вокзалах модернизировали инженерные сети, обновили фасады и внутренние помещения, реконструировали перроны, благоустроили прилегающие территории. Все объекты оборудовали современной мебелью, пандусами для маломобильных пассажиров и дополнительными эвакуационными выходами. При отделке использовались современные материалы казахстанского производства.

Станция Арыс-2

Железнодорожный вокзал станции Арыс-2, построенный в 2012 году, реконструирован с сохранением площади здания – 610 кв. м.

Через станцию ежедневно проходят 24 пассажирских поезда, связывающие регион с Астаной, Алматы, Карагандой, Кокшетау, Курортом Боровое, Кызылордой, Атырау, Петропавловском, Мангистау, Актобе, Оралом, Шымкентом, Туркестаном и Шу, а также с Россией и Кыргызстаном.

Станция Тимур

На станции Тимур построено новое одноэтажное здание вокзала площадью 490,5 кв. м.

Ежедневно через станцию курсируют 26 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Алматы, Астаной, Карагандой, Семеем, Петропавловском, Кокшетау, Курортом Боровое, Атырау, Актобе, Кызылордой, Таразом, Шу, Шымкентом и Туркестаном, а также с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.

Станция Мойынты

В Карагандинской области реконструирован вокзал станции Мойынты, построенный в 1936 году.

Двухэтажное здание площадью 862,36 кв. м сохранило свою архитектуру после обновления. Через станцию ежедневно проходят 34 пассажирских поезда, соединяющие населенный пункт с Астаной, Карагандой, Балхашом, Семеем, Кокшетау, Кызылордой, Шымкентом, Туркестаном, Таразом, Достыком, Костанаем, Павлодаром и Петропавловском, а также с Россией и Кыргызстаном.

Станция Акадыр

Также завершена реконструкция вокзала станции Акадыр, который был построен в 1936 году.

Обновлено одноэтажное здание площадью 595,4 кв. м. Через станцию ежедневно проходят 38 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Астаной, Алматы, Карагандой, Таразом, Шымкентом, Туркестаном, Павлодаром, Костанаем, Кокшетау, Курортом Боровое, Петропавловском, Семеем и Аягозом, а также с Россией и Кыргызстаном.

Часть масштабной программы модернизации

Реконструкция вокзалов проведена в рамках государственной программы по обновлению 124 железнодорожных вокзалов по всей стране. Ее цель – повысить качество обслуживания пассажиров, модернизировать транспортную инфраструктуру и создать более комфортные условия на объектах железнодорожного транспорта.