Вокзалы Ельтай и Есиль открыли после масштабного обновления

В Акмолинской области завершили реконструкцию железнодорожных вокзалов на станциях Ельтай и Есиль. Обновленные объекты открылись для пассажиров.

Работы провели в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов, реализуемой по поручению Главы государства.

На обоих объектах обновили здания и инженерные сети, отремонтировали пассажирские зоны и перроны, благоустроили прилегающие территории. Также были организованы новые эвакуационные пути и установлены двери, соответствующие требованиям пожарной безопасности. Для маломобильных пассажиров оборудовали пандусы.

При реконструкции использовали современные износостойкие и пожаробезопасные материалы, в том числе казахстанского производства.

Вокзал Ельтай

Железнодорожный вокзал станции Ельтай был построен в 1973 году. После реконструкции его площадь увеличилась с 217,9 до 246,8 квадратного метра.

Через станцию проходят 10 пассажирских поездов. Они связывают ее с Павлодаром, Кокшетау, Бурабаем, Петропавловском, Костанаем, Астаной и Карагандой.

Вокзал Есиль

Вокзал станции Есиль значительно старше – его построили в 1943 году. В результате реконструкции площадь здания увеличилась с 406 до 485,4 квадратного метра.

Через станцию проходят 18 пассажирских поездов. Они обеспечивают сообщение с Костанаем, Шу, Алматы, Астаной, Карагандой, Уральском, Актобе, Мангистау, Бейнеу, Семеем и Аркалыком.

Обновление вокзалов должно повысить качество обслуживания пассажиров и сделать объекты более комфортными, безопасными и доступными.