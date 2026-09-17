В городах Аичи и Нагое стартовали соревнования по волейболу среди женщин. Женская сборная Казахстана начала турнир с победы над командой Филиппин и досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал.

Как завершился первый матч

Казахстанская команда выступает в группе B. В стартовой встрече волейболистки встретились со сборной Филиппин.

Матч завершился победой Казахстана со счетом 3:1. Партии завершились со счетом 27:29, 26:24, 25:23 и 25:19.

Благодаря этому результату сборная Казахстана сразу вышла в четвертьфинал.

Кто вошел в состав сборной

Казахстан на турнире представляют Айгуль Мулькибаева, Жанна Сыроешкина, Ирина Кузнецова, Кристина Белова, Маргарита Бельченко, Мадина Бекет, Наталья Хазова, Перизат Нурбергенова, Полина Уфимцева, Татьяна Никитина, Татьяна Яцкив и Юлия Фоменко.

С кем сыграет Казахстан

Следующий матч казахстанская сборная проведет 18 сентября против команды Китая.

Ранее китайские волейболистки также встречались со сборной Филиппин и одержали победу со счетом 3:0.