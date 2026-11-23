В селе Акколь Костанайской области волк напал на мужчину прямо на улице. Хищник вцепился ему в руку, однако пострадавший сумел дотащить животное до освещённого участка, где на помощь прибежали соседи. Мужчину госпитализировали, а волка убили, передаёт BAQ.KZ.

Нападение произошло вечером 22 ноября в Джангельдинском районе. По словам акима сельского округа Балгабая Калиева, мужчина приехал в Акколь навестить родителей и направлялся в гости, когда в темноте столкнулся с хищником.

Волк набросился на него и вцепился в руку. Несмотря на ранение, мужчина смог самостоятельно добраться с животным до освещённого места. Услышав крики, соседи выбежали на помощь и убили волка.

Пострадавшего доставили в районную больницу. Позже мужчину 1978 года рождения перевели в Аркалыкскую региональную больницу.

По информации управления здравоохранения Костанайской области, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Он находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.

Проверить волка на бешенство не удалось

После нападения ветеринарный специалист сжёг тушу животного и провёл дезинфекцию места происшествия.

Как сообщили в Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, исследовать волка на бешенство не удалось. Во время спасения мужчины сельчане повредили животному череп, из-за чего проведение необходимого анализа стало невозможным.

В инспекции также рассказали, что дикие животные уже появлялись возле населённых пунктов региона.

В этом году ведомство получило два письма от областного управления ветеринарии о появлении волков и нападениях на домашний скот в Наурзумском и Джангельдинском районах.

Волки относятся к видам животных, численность которых подлежит регулированию. На этот год для двух районов предусмотрено около 22 разрешений на отстрел.

По словам акима сельского округа, осенью в Акколь регулярно заходят волки, лисы и кабаны. Он также сообщил, что у большинства жителей нет оружия, поэтому защититься от хищников бывает сложно.