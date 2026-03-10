Концерн Volkswagen объявил о масштабном сокращении персонала после резкого падения прибыли, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

По итогам 2025 года чистая прибыль снизилась почти вдвое до 6,9 млрд евро, что стало худшим результатом со времен 2016 года.

Одновременно компания сообщила, что к 2030 году планирует сократить около 50 тысяч рабочих мест в Германии, расширив ранее согласованную программу урезания 35 тысяч должностей.

Глава концерна Оливер Блуме объяснил, что меры связаны с падением доходности, пошлинами в США и проблемами у бренда Porsche. Финансовый директор Арно Антлиц заявил, что рентабельность остается слишком низкой, и «в долгосрочной перспективе этого недостаточно». Выручка концерна почти не изменилась и составила около 322 млрд евро, а продажи — примерно девять миллионов автомобилей. При этом спрос вырос в Европе и Южной Америке, но снизился в Китае и Северной Америке.

Volkswagen также отметил быстрый рост продаж электромобилей, однако именно переход на электрические модели пока снижает прибыльность бизнеса.