Три человека погибли на западном побережье Тенерифе после того, как гигантская волна накрыла зону купания и унесла людей в море, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily.

Об этом сообщили местные власти, отметив, что инцидент произошёл 7 декабря и стал одним из самых трагичных за последнее время.

По словам спасателей, волна захватила несколько человек, выбросив одних на прибрежные камни, а других утянув в открытое море. Трое пропавших первоначально были объявлены жертвами происшествия: 55-летняя женщина, 35-летний мужчина и ещё один мужчина, возраст которого пока не раскрывается. Ещё трое пострадавших получили различные травмы.

Поиски одного человека, который всё ещё числится пропавшим без вести, продолжаются. Спасатели задействовали водолазов и воздушное наблюдение, однако штормовая погода и сильные течения усложняют операции.

Инцидент вновь привлек внимание к опасным волнам на Канарских островах. Всего месяц назад, 8 ноября, серия мощных волн у берегов Тенерифе унесла в море несколько туристов, в основном граждан Франции. Тогда погибли трое человек, ещё пятнадцать получили ранения.

Местные власти призывают жителей и туристов соблюдать максимальную осторожность в прибрежных зонах, особенно при штормовых предупреждениях, которые в этот период года являются частым явлением.