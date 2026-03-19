Вольник Ризабек Айтмухан стал чемпионом Казахстана в новом весе
Финал завершился досрочно.
Сегодня 2026, 07:07
145Фото: Olympic
Чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан уверенно выиграл чемпионат Казахстана среди спортсменов до 23 лет, выступив в новой для себя весовой категории до 125 кг, сообщает BAQ.kz.
Представитель Астаны продемонстрировал высокий уровень и без особых трудностей дошёл до финала. В решающей схватке ему противостоял борец из Актюбинской области Алимжан Салимжан.
Финал завершился досрочно — Айтмухан одержал убедительную победу со счётом 11:0, не оставив сопернику шансов.
Напомним, чемпионат Казахстана по борьбе среди спортсменов до 15 и до 23 лет проходил с 9 по 18 марта в Таразе.
