Волны унесли трех человек на SUP-досках на Астанинском водохранилище

Сильные волны унесли отдыхающих в сторону противоположного берега. Самостоятельно вернуться к берегу они не смогли, поэтому спасатели доставили их в безопасное место. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Кроме того, по итогам профилактического мероприятия 13 человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил безопасности на водоемах.

Рейд провели сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области совместно с полицией.

В ДЧС напомнили, что купание в Астанинском водохранилище запрещено. Жителей призвали не выходить на воду во время сильного ветра и выбирать только официально разрешенные места для отдыха.



