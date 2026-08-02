Волны унесли трех человек на SUP-досках на Астанинском водохранилище
Во время рейда на Астанинском водохранилище спасатели в Аршалынском районе помогли трем людям, которые из-за сильного ветра на SUP-досках оказались далеко от берега.
2 Августа 2026, 20:54
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2 Августа 2026, 20:542 Августа 2026, 20:54
190Фото: BAQ.KZ
Сильные волны унесли отдыхающих в сторону противоположного берега. Самостоятельно вернуться к берегу они не смогли, поэтому спасатели доставили их в безопасное место. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.
Кроме того, по итогам профилактического мероприятия 13 человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил безопасности на водоемах.
Рейд провели сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области совместно с полицией.
В ДЧС напомнили, что купание в Астанинском водохранилище запрещено. Жителей призвали не выходить на воду во время сильного ветра и выбирать только официально разрешенные места для отдыха.
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