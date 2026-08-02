  • Главная
  • Новости
  • Волны унесли трех человек на SUP-досках на Астанинском водохранилище

Волны унесли трех человек на SUP-досках на Астанинском водохранилище

Во время рейда на Астанинском водохранилище спасатели в Аршалынском районе помогли трем людям, которые из-за сильного ветра на SUP-досках оказались далеко от берега.

2 Августа 2026, 20:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ 2 Августа 2026, 20:54
2 Августа 2026, 20:54
190
Фото: BAQ.KZ

Сильные волны унесли отдыхающих в сторону противоположного берега. Самостоятельно вернуться к берегу они не смогли, поэтому спасатели доставили их в безопасное место. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Кроме того, по итогам профилактического мероприятия 13 человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил безопасности на водоемах.

Рейд провели сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области совместно с полицией.

В ДЧС напомнили, что купание в Астанинском водохранилище запрещено. Жителей призвали не выходить на воду во время сильного ветра и выбирать только официально разрешенные места для отдыха. 
 
 

Самое читаемое

Наверх