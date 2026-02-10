Волонтеры Казахстана поддержали проект новой Конституции
Национальная волонтерская сеть призвала граждан участвовать в обсуждении и реализации конституционных изменений.
Национальная волонтерская сеть призвала граждан участвовать в обсуждении и реализации конституционных изменений, сообщает BAQ.kz.
Национальная волонтерская сеть провела круглый стол по проекту новой Конституции РК. В обсуждении приняли участие депутаты Парламента, члены Конституционной комиссии, представители волонтерских организаций, региональных фронт-офисов и партнерских групп со всей страны.
В ходе встречи обсудили роль гражданского сектора в реализации положений Конституции, информирование населения, развитие общественного диалога и взаимодействие с органами власти. Особое внимание уделили поддержке молодежи, социально-медицинской политике, цифровым правам и защите персональных данных.
По итогам мероприятия волонтеры выразили готовность активно участвовать в дальнейшем обсуждении и практической реализации конституционных реформ.
