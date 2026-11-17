До конца 2026 года в Алматы планируют начать производство тягачей Volvo. Кроме того, Казахстан ведет переговоры с Mercedes, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом на заседании Правительства, посвященном развитию и поддержке отечественного производства, сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов.

По его словам, в стране продолжается работа по локализации производства грузового транспорта международных брендов. Это необходимо для развития логистического потенциала Казахстана и обновления автопарка отечественных перевозчиков.

«Уже освоено производство тягачей HOWO, SITRAK и Scania. Ведется работа по углублению локализации их комплектующих. Также до конца текущего года в Алматы планируется начать выпуск тягачей Volvo. Проводятся переговоры с Mercedes. Данные проекты должны быть своевременно реализованы и запущены», – заявил Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству транспорта совместно с заинтересованными государственными органами принять меры по стимулированию спроса на грузовую технику казахстанского производства.

В частности, речь идет о расширении льготного лизинга для отечественных грузовых автомобилей и седельных тягачей, используемых в международных перевозках.

Кроме того, Министерству промышленности и строительства поручено определить приоритетные направления импортозамещения и разработать меры по локализации новых производств.