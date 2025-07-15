В селе Астраханка Акмолинской области в ночь на 15 июля было совершено разбойное нападение на дом председателя районного маслихата Мейрама Кожахмета, передает BAQ.KZ.

Как сообщается в соцсетях, двое неизвестных в масках проникли в частный дом около полуночи. В момент нападения внутри находились члены семьи хозяина. Злоумышленники действовали дерзко — вооружённые, они заперли всех в подвале, а затем обыскали дом.

Их добычей стали деньги, ювелирные изделия и автомобиль, на котором преступники скрылись в неизвестном направлении.

По информации Департамента полиции Акмолинской области, по факту нападения возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, личность преступников пока не установлена.