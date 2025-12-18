В Нигерии в результате вооружённого нападения на шахту погибли 12 человек. Инцидент произошёл в штате Плато, где вооружённые лица атаковали группу шахтёров, работавших в районе Фан, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

Председатель Молодежной ассоциации Бером Соломон Дальоп в интервью местной газете сообщил, что нападение произошло накануне. По его словам, жертвами стали молодые шахтёры, находившиеся на рабочем месте в момент атаки.

Дальоп уточнил, что в результате вооружённого нападения погибли 12 человек, ещё трое были похищены. Он отметил, что нападавшие атаковали шахтёров без какой-либо причины.

На фоне произошедшего профсоюзы Нигерии организовали акции протеста, потребовав от властей принять дополнительные меры в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране.

Нигерия на протяжении длительного времени сталкивается с нападениями вооружённых банд, а также с деятельностью террористических организаций "Боко Харам" и западноафриканской ячейки ДЕАШ ISWAP, действующих в различных регионах страны.