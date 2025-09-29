Вооружённый мужчина напал на церковь в США
Есть раненые.
Сегодня, 05:30
48Фото: pixabay.com
В городе Гранд-Бланк (штат Мичиган, США) произошла стрельба в церкви Иисуса Христа Святых последних дней, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.
Инцидент случился около 11:00 по местному времени.
По информации FOX 2 Detroit, ранения получили от шести до восьми человек. После стрельбы в здании вспыхнул пожар.
Полиция подтвердила, что стрелок был убит, и подчеркнула: угрозы для местных жителей больше нет.
