В городе Гранд-Бланк (штат Мичиган, США) произошла стрельба в церкви Иисуса Христа Святых последних дней, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Инцидент случился около 11:00 по местному времени.

По информации FOX 2 Detroit, ранения получили от шести до восьми человек. После стрельбы в здании вспыхнул пожар.

Полиция подтвердила, что стрелок был убит, и подчеркнула: угрозы для местных жителей больше нет.