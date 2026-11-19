Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал нехватку воды одной из важнейших угроз для Центральной Азии. По его словам, от того, насколько эффективно страны региона смогут управлять водными ресурсами, зависит не только их экономическое развитие, но и социальная стабильность, передаёт BAQ.KZ.

Об этом Глава государства заявил на круглом столе с руководителями международных организаций и ведущих зарубежных университетов.

«В первую очередь, это водная безопасность. Для Центральной Азии это вопрос экономической и социальной стабильности. Я бы даже сказал, что это вопрос нашего выживания. Управление трансграничными реками, создание современных систем мониторинга, внедрение водосберегающих технологий и развитие научно обоснованной водной дипломатии требуют объединения экспертного потенциала разных стран. В этой работе мы рассчитываем на опыт и возможности Университета Организации Объединенных Наций», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что решать такие проблемы необходимо совместно с международными научными организациями и университетами.

По его словам, Казахстан уже создал необходимую инфраструктуру для сотрудничества с зарубежными вузами и заключил партнёрские соглашения. В ближайшее время ожидается начало полноценной работы филиалов иностранных университетов.

Однако теперь, отметил Токаев, важно перейти от соглашений к конкретным результатам – совместным исследованиям, новым технологиям и решениям, которые смогут применяться в экономике.

Глава государства также обратил внимание на то, что в мире усиливается конкуренция за научные разработки и технологии. Искусственный интеллект, новые материалы, энергетика и биотехнологии уже меняют рынок труда и систему образования.

«Сегодня это важно как никогда. Нынешняя геополитическая напряженность оказывает влияние на сферы знаний и технологий. Научное сотрудничество все чаще рассматривается сквозь призму безопасности. Передовые достижения все реже воспринимаются как общее достояние и все чаще становятся инструментом конкурентной борьбы. Это происходит в то время, когда знания и технологии становятся основными движущими силами развития», – заявил Президент.

По мнению Токаева, в этих условиях преимущество получат государства, способные развивать собственную науку, готовить квалифицированных специалистов и превращать исследования в реальные технологии.