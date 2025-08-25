В преддверии нового учебного года министр просвещения РК Гани Бейсембаев посетил образовательные организации Шымкента. Основное внимание он уделил вопросам безопасности, обеспеченности школ педагогами, организации питания и развитию инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

По данным акимата, в городе полностью решён вопрос трёхсменного обучения. За последние годы в рамках нацпроекта "Келешек мектептері" построено 12 новых школ. Одну из них – школу №144 на 2030 мест – посетил министр.

"Строительство современных объектов разгружает перегруженные микрорайоны и создаёт комфортные условия для каждого ребёнка", — отметил Бейсембаев.

Кроме того, продолжается реновация старых школ: в этом году капитально обновлены 11 учреждений. Так, школа №109 в жилмассиве Сайрам приведена к стандартам "комфортных школ".

Министр подчеркнул, что современная школа должна быть безопасной для детей и одновременно местом профессионального роста для педагогов. По его словам, государство создаёт все условия для поддержки учителей.

Особое внимание во время визита было уделено вопросам инклюзии. Сегодня в Шымкенте обеспеченность инклюзивным образованием достигает 96% в детсадах и 95% в школах. На национальном уровне готовится законопроект "О комплексной поддержке детей с особыми образовательными потребностями".

Согласно данным управления образования, в Шымкенте сегодня работает более 1 100 организаций образования, в том числе 290 школ, где обучаются 271 тыс. детей и трудятся 32 тыс. педагогов.