Вопрос трёхсменного обучения в Шымкенте полностью решён — министр Бейсембаев
В городе построено 12 новых школ.
В преддверии нового учебного года министр просвещения РК Гани Бейсембаев посетил образовательные организации Шымкента. Основное внимание он уделил вопросам безопасности, обеспеченности школ педагогами, организации питания и развитию инфраструктуры, передает BAQ.KZ.
По данным акимата, в городе полностью решён вопрос трёхсменного обучения. За последние годы в рамках нацпроекта "Келешек мектептері" построено 12 новых школ. Одну из них – школу №144 на 2030 мест – посетил министр.
"Строительство современных объектов разгружает перегруженные микрорайоны и создаёт комфортные условия для каждого ребёнка", — отметил Бейсембаев.
Кроме того, продолжается реновация старых школ: в этом году капитально обновлены 11 учреждений. Так, школа №109 в жилмассиве Сайрам приведена к стандартам "комфортных школ".
Министр подчеркнул, что современная школа должна быть безопасной для детей и одновременно местом профессионального роста для педагогов. По его словам, государство создаёт все условия для поддержки учителей.
Особое внимание во время визита было уделено вопросам инклюзии. Сегодня в Шымкенте обеспеченность инклюзивным образованием достигает 96% в детсадах и 95% в школах. На национальном уровне готовится законопроект "О комплексной поддержке детей с особыми образовательными потребностями".
Согласно данным управления образования, в Шымкенте сегодня работает более 1 100 организаций образования, в том числе 290 школ, где обучаются 271 тыс. детей и трудятся 32 тыс. педагогов.
