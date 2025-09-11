Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками Международного форума конституционного правосудия "Мир и будущее через право", передает BAQ.KZ.

Во встрече приняли участие президент Венецианской комиссии Клэр Бази Малори, председатель Федерального высшего суда ОАЭ Мохаммед Хамад Мохаммед аль Бади аль Захри, председатель Конференции органов конституционной юрисдикции Африки Люк Малаба, председатель Конституционного суда Монголии Байасгалан Гунгаа.

Глава государства выразил признательность гостям за визит в нашу страну.

– Мы ценим исключительную роль Венецианской комиссии и ее образцовую юридическую практику наряду с передовой конституционной политикой других государств как важные ориентиры, определяющие развитие демократических институтов и обеспечивающие устойчивые гарантии прав человека. Отмечая 30-ю годовщину принятия нашей Конституции, мы еще раз подчеркиваем ее основополагающую роль в обеспечении социальной гармонии, стабильности и динамичного развития перед лицом глобальных вызовов, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал участников о масштабных политических, экономических и конституционных реформах в Казахстане. Как подчеркнул Президент, поправки в Основной закон укрепили роль представительной ветви власти и правозащитных институтов, одновременно повысив подотчетность исполнительной власти. Воссозданный Конституционный суд значительно расширил доступ к правосудию.

По словам Главы государства, в нашей стране реализуется принцип "Закон и Порядок". Наряду с ужесточением наказания и ответственности за правонарушения, последовательно повышается уровень правовой культуры.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал участникам встречи о содержании своего Послания народу Казахстана

– Оно отражает нашу приверженность модернизации, инновациям, устойчивому развитию, усилению позиции Казахстана на глобальной арене, и продвижению новых возможностей для международного сотрудничества. Для меня очень важно, что эти приоритеты четко понимаются нашими зарубежными партнерами. Ключевая цель – трансформация Казахстана в технологически продвинутую нацию. Поэтому широкое использование искусственного интеллекта и тотальная цифровизация стали новой национальной идеей, – заявил он.

Отдельно Глава государства прокомментировал предложенную им реформу системы парламентаризма.

– Я буду предельно откровенен: суть реформы состоит в дальнейшем укреплении институциональной базы нашей политической системы. Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит. Наша определяющая модель "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство" по-прежнему сохраняется. Предложение провести национальный референдум вновь демонстрирует постоянство этого принципа. Мы должны принимать только консолидированные решения в вопросах, касающихся будущего страны. Поэтому я всегда предварительно анонсирую предстоящие политические планы. Это касалось и реформ предыдущих лет, и референдума по вопросу строительства АЭС, – подчеркнул Президент.

В свою очередь президент Венецианской комиссии Клэр Бази Малори отметила, что Казахстан в качестве важного партнера Совета Европы принимает активное участие в различных конвенциях и проводит эффективные институциональные реформы по усилению верховенства закона.

Председатель Федерального высшего суда ОАЭ Мохаммед Хамад Мохаммед аль Бади аль Захри дал высокую оценку стратегическому сотрудничеству между Казахстаном и Эмиратами.

Председатель Конференции органов конституционной юрисдикции Африки Люк Малаба подчеркнул, что с интересом наблюдает общественно-политические преобразования в Казахстане.

Председатель Конституционного суда Монголии Байасгалан Гунгаа сообщил, что прошлогодний визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Монголию придал существенный импульс всестороннему взаимодействию двух стран.

В завершение Глава государства отметил, что Казахстан рассчитывает на продолжение сотрудничества между органами конституционного надзора и пожелал успехов предстоящему форуму.