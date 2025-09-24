  • 24 Сентября, 15:39

Вопросы налогов и НДС: будут ли проводиться разъяснения для населения?

Сегодня, 11:51
Фото: Freepik
Учитывая, что в социальных сетях часто неправильно трактуются понятия налогов, администрирования и НДС, журналист BAQ.KZ задал вопрос о том, планируется ли проведение ликбеза для населения.
 
На этот вопрос ответил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов. По его словам, полномасштабные разъяснения нового Налогового кодекса будут проводиться системно и с привлечением онлайн-ресурсов.
"Сегодня мы проводим мероприятия уже в 20 регионах страны, а видеоматериалы, включая семинар, будут полностью размещены онлайн. Презентационные материалы и ТОП-100 вопросов с ответами также станут доступны широкой аудитории. Консультации ведутся во всех подразделениях органов госдоходов - от центрального аппарата до областных и районных отделов, включая разъяснения через социальные сети", — отметил Ержан Биржанов на семинаре по разъяснению Нового Налогового кодекса.
 
 

