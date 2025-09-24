На этот вопрос ответил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов. По его словам, полномасштабные разъяснения нового Налогового кодекса будут проводиться системно и с привлечением онлайн-ресурсов.

"Сегодня мы проводим мероприятия уже в 20 регионах страны, а видеоматериалы, включая семинар, будут полностью размещены онлайн. Презентационные материалы и ТОП-100 вопросов с ответами также станут доступны широкой аудитории. Консультации ведутся во всех подразделениях органов госдоходов - от центрального аппарата до областных и районных отделов, включая разъяснения через социальные сети", — отметил Ержан Биржанов на семинаре по разъяснению Нового Налогового кодекса.