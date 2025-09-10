В Астане прошла встреча акима столицы Жениса Касымбека с представителями общественности, экспертами, предпринимателями и молодежью. Главной темой стало обсуждение Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", передает BAQ.KZ.

Аким столицы подчеркнул, что Астана должна стать примером внедрения цифровых технологий. По его словам, в рамках концепции Smart City совместно с международным холдингом G42 реализуется проект по использованию технологий искусственного интеллекта в сфере общественной безопасности и управления городской средой. В городе уже применяются более 35 видов видеоаналитики и 15 систем фиксации нарушений ПДД, адаптированных на основе опыта крупнейших мегаполисов.

О запуске новых инициатив рассказал заместитель гендиректора фонда "Парк инновационных технологий" Танат Ускембаев. По его словам, в текущем году в Астане на территории EXPO-2017 начнет работу Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, который станет платформой для развития ИИ-экономики, поддержки исследований и привлечения инвестиций.

Он также отметил значимые цифровые нововведения в здравоохранении.

"В сфере здравоохранения существенным шагом стало внедрение PACS системы – цифровой радиологии с искусственным интеллектом, которая объединит свыше 4 миллионов исследований в едином архиве. Это позволит сократить сроки диагностики. В целях улучшения услуг здравоохранения до конца года в автопарке скорой медицинской помощи 100 автомобилей (4 камеры на каждой) будут оснащены системой видеонаблюдения с хранением данных до 30 дней (пилотно запустили на 1 карете скорой помощи). Система позволит в режиме реального времени передавать видеоизображение с места вызова, что обеспечит возможность онлайн-подключения узких специалистов для дистанционного консилиума, оперативного принятия медицинских решений и безопасности бригад скорой помощи", - сказал Танат Ускембаев.

Помимо медицины, технологии ИИ применяются в ЖКХ: обращения жителей обрабатываются в реальном времени, а процесс сбора твердых бытовых отходов полностью оцифрован и контролируется через GPS и фотофиксацию.

Отдельное внимание участники уделили развитию бизнеса. Член Общественного совета города Замира Кузиева подчеркнула значимость инноваций в промышленности и инвестиций в индустриальные парки:

"Задача бизнеса – смелее инвестировать в инновации. Задача государства – создавать условия для минимизации рисков и повышения рентабельности проектов. В послании Президент уделяет особое внимание обрабатывающей промышленности. Сегодня мы наблюдаем рост интереса инвесторов к переработке, машиностроению, химической промышленности, производству строительных материалов. Особое место в этой работе занимает индустриальный парк №1 города Астаны. Он является лидером по объему производства в республике, достигнув 8,7 трлн. тенге за весь период функционирования. Парк также лидирует по налоговым отчислениям в более 340 млрд. тенге, и по объему экспорта порядка 159 млрд тенге. Также, на 1 тенге бюджета привлечено 9 тенге частных инвестиции. С учётом положительного опыта первого парка государством ведутся работы по созданию второго парка", - сказала Кузиева.

С докладами также выступили представители IT-сектора, логистики, жилищного строительства, фондов поддержки предпринимательства и молодежных организаций. Они отметили, что цифровая трансформация должна охватить все сферы городской жизни и стать основой для развития человеческого капитала.