В Алматы задержан подозреваемый, чья попытка скрыться после квартирной кражи привела к неожиданному повороту событий, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Мужчину обнаружили в городском троллейбусе, где он пытался увезти похищенный из квартиры небольшой сейф.

По данным полиции, злоумышленник решил воспользоваться общественным транспортом сразу после преступления, надеясь затеряться среди пассажиров.

Сотрудникам криминальной полиции удалось оперативно установить его местонахождение и задержать подозреваемого. Оказалось, что он успел вынести лишь часть похищенного имущества, однако его путь на троллейбусе оказался недолгим.

Начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров отметил, что задержание стало результатом чёткой и слаженной работы сотрудников. По его словам, "это задержание стало возможным благодаря оперативности и слаженным действиям наших сотрудников. Сейчас проверяется причастность задержанного к другим аналогичным фактам. Работа по раскрытию преступлений имущественного характера ведется ежедневно, и мы продолжим уделять особое внимание защите имущества горожан".

Следствие продолжается. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют, мог ли задержанный быть причастным к другим эпизодам имущественных преступлений в городе.