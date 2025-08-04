Прокуратура Мангистауской области выявила крупное хищение бюджетных средств в одном из учебных заведений региона, передает BAQ.KZ.

Проверка, проведённая надзорным органом, установила, что главный бухгалтер Мангистауского технического колледжа незаконно переводила на свой личный счёт деньги, предназначенные для выплаты стипендий, командировочных расходов и уплаты налогов.

Общая сумма хищения составила 243 миллиона тенге.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.189 Уголовного кодекса РК (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Согласно приговору Мангистауского районного суда от 9 июля 2025 года, бухгалтер признана виновной и приговорена к 5 годам лишения свободы. Также она лишена права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 10 лет.