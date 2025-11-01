История дерзкого ограбления Лувра получила неожиданное продолжение, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Lechaim. Израильская компания CGI Group заявила, что воры, похитившие драгоценности из наполеоновской коллекции, вышли с ней на связь через даркнет — и предложили выкупить украденные реликвии за десятки миллионов евро.

Глава фирмы Цвика Наве рассказал, что зашифрованное сообщение пришло на сайт компании через пять дней после нападения 19 октября. Неизвестные утверждали, что представляют воров, и ограничили время переговоров всего 24 часами. По словам Наве, в ходе переписки преступники действительно предъявили доказательства, что владеют частью похищенных украшений.

CGI Group передала информацию клиенту — предположительно страховщику, работающему с музеем, — а тот уведомил руководство Лувра. Однако, утверждает Наве, музей не отреагировал на сообщение целых шесть дней.

Мы потеряли доверие воров, а Лувр упустил шанс вернуть сокровища. Здесь сыграли роль эго и нерешительность, — сказал он.

Тем временем французская полиция сообщила о задержании ещё пяти подозреваемых, однако следы драгоценностей стоимостью более 100 миллионов долларов до сих пор не найдены. Лувр отрицает, что имел прямой контакт с CGI Group, заявляя, что коммуникация, возможно, велась через страховую компанию.

Нападение на музей, напомню, произошло 19 октября: группа в масках проникла в Галерею Аполлона и вынесла украшения, принадлежавшие императрицам Евгении и Марии-Луизе. Во время ограбления никто не пострадал.