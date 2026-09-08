Восемь часов превратились в несколько суток: чем закончился поход по маршруту от ИИ

Трое неопытных туристов заблудились на горе Шаста в Калифорнии после того, как построили маршрут с помощью нейросети Gemini от Google. Их пришлось спасать, передает BAQ.KZ со ссылкой abc news.

Молодые люди из города Розвилл разбили лагерь на высоте около 2 560 метров 29 августа. В три часа ночи 30 августа они налегке вышли к вершине, рассчитывая уложиться в восемь часов.

Первое правило горы они нарушили сразу. На Шасте действует простое требование, если к полудню вершина не взята, нужно поворачивать назад, чтобы хватило светового дня на спуск. Туристы поднялись на вершину в семь часов вечера.

Спускаться пришлось в темноте. Через час после начала спуска они позвонили в диспетчерскую шерифа, чтобы узнать дорогу, но все равно сбились с маршрута и ушли в каньон Мад-Крик.

Там один из них упал и повредил колено. Группа застряла и провела ночь в каньоне. Утром их нашли рейнджеры-альпинисты Лесной службы США, а спуститься к началу тропы помогли волонтеры шерифа.

Где ошиблась нейросеть

Уже после спасения один из туристов рассказал помощнику шерифа, что группа сильно полагалась на Gemini. Нейросеть дала им и маршрут, и список того, что брать с собой, и описание того, чего ждать в пути.

Это была критическая ошибка, поскольку Gemini посоветовал им взять гораздо меньше еды и воды, чем требовалось группе, особенно с учетом того, что запланированное восьмичасовое восхождение превратилось в многодневное испытание, — говорится в сообщении офиса шерифа.

Шериф округа Джеремайя Ларю высказался мягче.

Я думаю, что ИИ можно использовать как исследовательский инструмент, но когда вы собираетесь поставить себя в ситуацию, где решается вопрос жизни и смерти, убедитесь, что получили всю возможную информацию от специалистов, — сказал он.

В офисе шерифа советуют перед выходом звонить в местную станцию рейнджеров Лесной службы и не полагаться на искусственный интеллект как на единственный источник. Отдельно там напоминают, что нельзя доверять только телефону или GPS, маршрут надо регулярно сверять.

Почему каньон опасен

Маршрут Клир-Крик, по которому шла группа, не требует альпинистской подготовки. Но и он предполагает физическую форму и готовность к неожиданностям, будь то травма, непогода или незапланированная ночевка.

Серьезные происшествия и гибель людей на этом маршруте случаются как раз тогда, когда человек теряет тропу и уходит в более опасный рельеф вроде того самого каньона Мад-Крик.

Высота горы Шаста составляет 4 322 метра. В Google на просьбы прокомментировать ситуацию не ответили.