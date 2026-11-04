Восемь человек погибли при столкновении четырех автомобилей в Армении

Восемь человек погибли и еще трое пострадали в результате массового ДТП в Арагацотнской области Армении.

Как передают армянские СМИ, авария произошла вечером 3 ноября на трассе Ереван – Ванадзор, недалеко от села Цилкар. Столкнулись четыре транспортных средства: Jeep Compass, Opel Zafira, Chevrolet Volt и грузовик.

Троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в медицинский центр «Армения».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают личности погибших и пострадавших, а также выясняют обстоятельства аварии.