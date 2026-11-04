Восемь человек погибли при столкновении четырех автомобилей в Армении
Еще трое получили травмы в результате аварии на трассе Ереван – Ванадзор.
4 Ноября 2026, 05:32
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4 Ноября 2026, 05:324 Ноября 2026, 05:32
87Фото: Report
Восемь человек погибли и еще трое пострадали в результате массового ДТП в Арагацотнской области Армении.
Как передают армянские СМИ, авария произошла вечером 3 ноября на трассе Ереван – Ванадзор, недалеко от села Цилкар. Столкнулись четыре транспортных средства: Jeep Compass, Opel Zafira, Chevrolet Volt и грузовик.
Троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в медицинский центр «Армения».
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают личности погибших и пострадавших, а также выясняют обстоятельства аварии.
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