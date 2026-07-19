Восемь человек погибли при взрыве на заводе пиротехники в Индии
На месте происшествия зафиксированы масштабные разрушения.
19 Июля 2026, 00:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
19 Июля 2026, 00:4719 Июля 2026, 00:47
91Фото: India TV
При взрыве на фабрике по производству фейерверков в городе Ахмедабад индийского штата Гуджарат погибли не менее восьми человек, еще 15 получили ранения.
Как сообщил телеканал India TV, мощные взрывы были слышны на расстоянии до 5 км. На месте происшествия зафиксированы масштабные разрушения. Спасательная операция и разбор завалов продолжаются.
Власти начали расследование причин взрыва и обстоятельств незаконной деятельности фабрики по производству пиротехники.
Самое читаемое
- Погода резко изменится: Казахстан накроют ливни и экстремальная жара
- В Актюбинской области достроят дорогу к Волчьему водопаду: названы сроки
- Под Алматы открыли гигантский хаб для маркетплейсов
- Более 700 км новых железных дорог строят в Казахстане
- 25 миллионов исчезли со счетов: в Косшы расследуют крупное хищение