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Восемь человек погибли при взрыве на заводе пиротехники в Индии

На месте происшествия зафиксированы масштабные разрушения.

19 Июля 2026, 00:47
АВТОР
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India TV 19 Июля 2026, 00:47
19 Июля 2026, 00:47
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Фото: India TV

При взрыве на фабрике по производству фейерверков в городе Ахмедабад индийского штата Гуджарат погибли не менее восьми человек, еще 15 получили ранения.

Как сообщил телеканал India TV, мощные взрывы были слышны на расстоянии до 5 км. На месте происшествия зафиксированы масштабные разрушения. Спасательная операция и разбор завалов продолжаются.

Власти начали расследование причин взрыва и обстоятельств незаконной деятельности фабрики по производству пиротехники.

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