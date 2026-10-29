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Восемь детей эвакуировали из жилого дома во время пожара в Сатпаеве

29 Октября 2026, 07:12
АВТОР
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изображение создано нейросетью 29 Октября 2026, 07:12
29 Октября 2026, 07:12
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Фото: изображение создано нейросетью

В городе Сатпаеве области Ұлытау произошёл пожар в четырёхэтажном жилом доме на улице Улытауской. Спасатели эвакуировали 17 человек, в том числе восьмерых детей.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Горели мебель и домашние вещи. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров.

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