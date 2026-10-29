Восемь детей эвакуировали из жилого дома во время пожара в Сатпаеве

В городе Сатпаеве области Ұлытау произошёл пожар в четырёхэтажном жилом доме на улице Улытауской. Спасатели эвакуировали 17 человек, в том числе восьмерых детей.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Горели мебель и домашние вещи. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров.