Восемь детей эвакуировали из жилого дома во время пожара в Сатпаеве
29 Октября 2026, 07:12
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29 Октября 2026, 07:1229 Октября 2026, 07:12
251Фото: изображение создано нейросетью
В городе Сатпаеве области Ұлытау произошёл пожар в четырёхэтажном жилом доме на улице Улытауской. Спасатели эвакуировали 17 человек, в том числе восьмерых детей.
Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Горели мебель и домашние вещи. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров.
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