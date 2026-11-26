Сотни единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и даже гранаты – только за три дня полицейские изъяли по всей стране 188 единиц оружия. Всего же с начала года из незаконного оборота выведено более 2,2 тысячи единиц различного оружия. Среди них – криминальное оружие, в том числе похищенное во время январских событий.

Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» проходило с 20 по 22 ноября. За это время сотрудники полиции обнаружили 188 единиц огнестрельного оружия. В их числе 17 нарезных стволов, 125 гладкоствольных и 46 единиц других видов оружия. Кроме того, изъято более 500 боеприпасов различного калибра и восемь гранат.

Один из случаев зафиксирован 20 ноября в Сарыагашском районе Туркестанской области. У местного жителя полицейские обнаружили целый арсенал: нарезную винтовку, обрез гладкоствольного ружья, пневматическую винтовку, сигнальный пистолет и 28 патронов различного калибра.

В МВД отмечают, что работа по изъятию оружия из незаконного оборота продолжается на постоянной основе. С начала 2026 года правоохранители изъяли более 2,2 тысячи единиц различного оружия, включая 190 единиц криминального. Из последних 162 были похищены во время январских событий.