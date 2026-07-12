Восемь казахстанцев завоевали путевки в полуфинал чемпионата Азии по боксу

11 июля состоялись четвертьфинальные поединки в категории U19. По их итогам восемь представителей Казахстана завоевали путёвки в полуфинал.

Победителями своих боёв стали: Адиль Асканбай (до 50 кг), Едиге Нургожа (до 55 кг), Акжурек Калабай (до 65 кг), Бибарыс Аширбай (до 70 кг), Тимур Тайбеков (до 80 кг), Руслан Ахметов (до 85 кг), Жалгас Утебеков (до 90 кг), Владислав Саможонов (свыше 90 кг).

В свою очередь, Досжан Жумакан (до 60 кг) и Хамза Максатулы (до 75 кг) не смогли пробиться в полуфинал.