Восемь казахстанцев завоевали путевки в полуфинал чемпионата Азии по боксу
В Джакарте (Индонезия) продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23.
12 Июля 2026, 06:14
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12 Июля 2026, 06:1412 Июля 2026, 06:14
167Фото: НОК РК
11 июля состоялись четвертьфинальные поединки в категории U19. По их итогам восемь представителей Казахстана завоевали путёвки в полуфинал.
Победителями своих боёв стали: Адиль Асканбай (до 50 кг), Едиге Нургожа (до 55 кг), Акжурек Калабай (до 65 кг), Бибарыс Аширбай (до 70 кг), Тимур Тайбеков (до 80 кг), Руслан Ахметов (до 85 кг), Жалгас Утебеков (до 90 кг), Владислав Саможонов (свыше 90 кг).
В свою очередь, Досжан Жумакан (до 60 кг) и Хамза Максатулы (до 75 кг) не смогли пробиться в полуфинал.
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