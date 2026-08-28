Восемь ключевых кресел: кто возглавил комитеты нового Курултая

В Курултае первого созыва сформировали восемь постоянных комитетов и избрали их председателей, передает корреспондент BAQ.KZ.

Решения приняли сегодня, 28 августа, на первой сессии нового законодательного органа в Астане. Председателей комитетов депутаты избирали открытым голосованием.

Постоянные комитеты Курултая возглавили

Комитет по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам – Серик Егизбаев;

Комитет по социально-культурному развитию – Асхат Аймагамбетов;

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам – Снежана Шапакова;

Комитет по финансам и бюджету – Ольга Перепечина;

Комитет по инфраструктурному развитию – Амирбек Оспанбеков;

Комитет по международным делам, обороне и безопасности – Марат Кожаев;

Комитет по цифровизации, инновациям и науке – Дархан Ахмедиев;

Комитет по экономической политике, промышленности и энергетике – Наталья Годунова.

Кто вошел в состав комитетов

Комитет по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам

Председатель – Серик Егизбаев

Айжан Скакова – секретарь комитета Бауыржан Джамалов Бота Елеусизова Магжан Ералиев Шынасыл Ерназар Руслан Идрисов Мурат Иргибаев Замира Кузиева Аслан Кульмагамбетов Даурен Маралов Айжан Наимбекова Ербол Нургалиев Сергей Пономарев Русана Сулаймонова Әбілхайыр Тамабек Арман Хайруллин

Комитет по социально-культурному развитию

Председатель – Асхат Аймагамбетов

Асхат Рахимжанов – секретарь комитета Жаркынбек Амантай Жанарбек Ашимжанов Зульфия Байсакова Айнагуль Балташева Елдос Баялышбаев Захира Бегалиева Жулдыз Данбаева Арман Джансенгиров Ляззат Жылкыбаева Шолпан Каринова Асылхан Кожахметов Лаззат Кожахметова Дихан Қамзабекұлы Динара Наумова Наталья Рамазанова Ажар Сагандыкова Екатерина Смолякова Армангүл Тоқтамұрат

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам

Председатель – Снежанна Имашева

Константин Петров – секретарь комитета Айжан Аймаганова Арман Ақылбай Мадияр Амиргалиев Гульзира Атабаева Даурен Ахметжаев Айрат Базенов Нұркен Бақытбекұлы Марат Башимов Берик Беркимбаев Евгений Больгерт Александр Данилов Нурлан Дулатбеков Дәулет Кәрібек Мейрамбай Кемалов Ерқанат Мұсылманбек Мади Рымжанов Аят Сүгірбай

Комитет по финансам и бюджету

Председатель – Ольга Перепечина

Айдарбек Ходжаназаров – секретарь комитета Кендебай Адамбек Кайрат Айтуганов Гульназ Атамкулова Аяужан Ашимова Шалкар Байбеков Бактыбек Бибаев Алмас Мухаметов Бурихан Нурмухамедов Татьяна Савельева Наурыз Сайлаубай Елена Семидоцких Таттыгуль Талаева Илья Теренченко Аббат Урисбаев Асель Хаирова

Комитет по региональному и инфраструктурному развитию

Председатель – Амирбек Оспанбеков

Юрий Ли – секретарь комитета Бекжан Айткулов Ербол Данағұлов Бегалы Ералиев Нұрсадық Ергешбек Ажар Каджибекова Арман Калыков Мейрхат Касымбаев Бахадыр Нарымбетов Замир Сагинов Ерлан Сайыр Нұрбақыт Теңізбаев Турарбек Тлемисов Марат Шибутов Мейраш Шынасилова Станислав Щербаков

Комитет по международным делам, обороне и безопасности

Председатель – Марат Кожаев

Константин Авершин – секретарь комитета Асель Баденова Шахмардан Байманов Сатыбалды Буршаков Карлыгаш Джаманкулова Алмат Жукебаев Ақерке Искандерова Юлия Кучинская Дана Медеуова Шерзод Пулатов Максим Рожин Айдос Сарым Нургул Тау Ирина Тен

Комитет по цифровизации, инновациям и науке

Председатель – Дархан Ахмедиев

Екатерина Смышляева – секретарь комитета Ербол Адаев Тилектес Адамбеков Абай Алтай Дидарбек Ділдәбек Лаура Карабасова Владимир Киян Мақсұт Насибулов Гүлісхан Нахбаева Олжас Нуралдинов Айсулу Сулейменова Айжан Темербаева Рабига Токсеитова Ерлан Тоқшалық

Комитет по экономической политике, промышленности и энергетике

Председатель – Наталья Годунова