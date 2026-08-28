Восемь ключевых кресел: кто возглавил комитеты нового Курултая
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В Курултае первого созыва сформировали восемь постоянных комитетов и избрали их председателей, передает корреспондент BAQ.KZ.
Решения приняли сегодня, 28 августа, на первой сессии нового законодательного органа в Астане. Председателей комитетов депутаты избирали открытым голосованием.
Постоянные комитеты Курултая возглавили
Комитет по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам – Серик Егизбаев;
Комитет по социально-культурному развитию – Асхат Аймагамбетов;
Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам – Снежана Шапакова;
Комитет по финансам и бюджету – Ольга Перепечина;
Комитет по инфраструктурному развитию – Амирбек Оспанбеков;
Комитет по международным делам, обороне и безопасности – Марат Кожаев;
Комитет по цифровизации, инновациям и науке – Дархан Ахмедиев;
Комитет по экономической политике, промышленности и энергетике – Наталья Годунова.
Кто вошел в состав комитетов
Комитет по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам
Председатель – Серик Егизбаев
- Айжан Скакова – секретарь комитета
- Бауыржан Джамалов
- Бота Елеусизова
- Магжан Ералиев
- Шынасыл Ерназар
- Руслан Идрисов
- Мурат Иргибаев
- Замира Кузиева
- Аслан Кульмагамбетов
- Даурен Маралов
- Айжан Наимбекова
- Ербол Нургалиев
- Сергей Пономарев
- Русана Сулаймонова
- Әбілхайыр Тамабек
- Арман Хайруллин
Комитет по социально-культурному развитию
Председатель – Асхат Аймагамбетов
- Асхат Рахимжанов – секретарь комитета
- Жаркынбек Амантай
- Жанарбек Ашимжанов
- Зульфия Байсакова
- Айнагуль Балташева
- Елдос Баялышбаев
- Захира Бегалиева
- Жулдыз Данбаева
- Арман Джансенгиров
- Ляззат Жылкыбаева
- Шолпан Каринова
- Асылхан Кожахметов
- Лаззат Кожахметова
- Дихан Қамзабекұлы
- Динара Наумова
- Наталья Рамазанова
- Ажар Сагандыкова
- Екатерина Смолякова
- Армангүл Тоқтамұрат
Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам
Председатель – Снежанна Имашева
- Константин Петров – секретарь комитета
- Айжан Аймаганова
- Арман Ақылбай
- Мадияр Амиргалиев
- Гульзира Атабаева
- Даурен Ахметжаев
- Айрат Базенов
- Нұркен Бақытбекұлы
- Марат Башимов
- Берик Беркимбаев
- Евгений Больгерт
- Александр Данилов
- Нурлан Дулатбеков
- Дәулет Кәрібек
- Мейрамбай Кемалов
- Ерқанат Мұсылманбек
- Мади Рымжанов
- Аят Сүгірбай
Комитет по финансам и бюджету
Председатель – Ольга Перепечина
- Айдарбек Ходжаназаров – секретарь комитета
- Кендебай Адамбек
- Кайрат Айтуганов
- Гульназ Атамкулова
- Аяужан Ашимова
- Шалкар Байбеков
- Бактыбек Бибаев
- Алмас Мухаметов
- Бурихан Нурмухамедов
- Татьяна Савельева
- Наурыз Сайлаубай
- Елена Семидоцких
- Таттыгуль Талаева
- Илья Теренченко
- Аббат Урисбаев
- Асель Хаирова
Комитет по региональному и инфраструктурному развитию
Председатель – Амирбек Оспанбеков
- Юрий Ли – секретарь комитета
- Бекжан Айткулов
- Ербол Данағұлов
- Бегалы Ералиев
- Нұрсадық Ергешбек
- Ажар Каджибекова
- Арман Калыков
- Мейрхат Касымбаев
- Бахадыр Нарымбетов
- Замир Сагинов
- Ерлан Сайыр
- Нұрбақыт Теңізбаев
- Турарбек Тлемисов
- Марат Шибутов
- Мейраш Шынасилова
- Станислав Щербаков
Комитет по международным делам, обороне и безопасности
Председатель – Марат Кожаев
- Константин Авершин – секретарь комитета
- Асель Баденова
- Шахмардан Байманов
- Сатыбалды Буршаков
- Карлыгаш Джаманкулова
- Алмат Жукебаев
- Ақерке Искандерова
- Юлия Кучинская
- Дана Медеуова
- Шерзод Пулатов
- Максим Рожин
- Айдос Сарым
- Нургул Тау
- Ирина Тен
Комитет по цифровизации, инновациям и науке
Председатель – Дархан Ахмедиев
- Екатерина Смышляева – секретарь комитета
- Ербол Адаев
- Тилектес Адамбеков
- Абай Алтай
- Дидарбек Ділдәбек
- Лаура Карабасова
- Владимир Киян
- Мақсұт Насибулов
- Гүлісхан Нахбаева
- Олжас Нуралдинов
- Айсулу Сулейменова
- Айжан Темербаева
- Рабига Токсеитова
- Ерлан Тоқшалық
Комитет по экономической политике, промышленности и энергетике
Председатель – Наталья Годунова
- Сунгат Есимханов – секретарь комитета
- Алмат Абдикешов
- Бекжан Алимкулов
- Вадим Басин
- Эрлан Батырбеков
- Нурайнаш Камалова
- Серик Кожаниязов
- Олжас Куспеков
- Лариса Ли
- Муратбек Мухамбедиев
- Нуржан Ниязалиев
- Шота Оспанов
- Динара Райханова
- Марат Себасов
- Нурлан Толыбаев
- Мұса Хайруллиев
- Махамбет Хасенов
- Никита Шаталов
- Ермеккалий Юсупов
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