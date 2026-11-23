Европейско-японский космический аппарат BepiColombo вышел на орбиту Меркурия спустя восемь лет после запуска с Земли. Учёные готовятся начать исследование ближайшей к Солнцу планеты, передаёт BAQ.KZ.

По данным Европейского космического агентства (ESA), связь с аппаратом установлена. Сейчас специалисты проверяют работу его систем и готовят оборудование к научным наблюдениям.

BepiColombo отправился в космос в 2018 году с космодрома Куру во Французской Гвиане. Чтобы добраться до Меркурия, ему пришлось выполнить несколько гравитационных манёвров – использовать притяжение планет для изменения скорости и направления полёта.

Аппарат состоит из двух исследовательских модулей – европейского и японского. Их разделение запланировано на 9–10 декабря 2026 года, а первые научные данные ожидаются в апреле 2027 года.

Учёные рассчитывают подробнее изучить поверхность Меркурия, его внутреннее строение и магнитное поле. Несмотря на близость к Земле по меркам Солнечной системы, эта планета остаётся одной из наименее изученных.

BepiColombo стал третьей крупной космической миссией по исследованию Меркурия.

Первым к планете в 1970-х годах приблизился американский аппарат Mariner 10, который несколько раз пролетел мимо неё. Позже зонд NASA MESSENGER изучал Меркурий непосредственно с орбиты.

Новая миссия должна помочь учёным лучше понять, как сформировалась ближайшая к Солнцу планета и почему она так сильно отличается от других планет Солнечной системы.