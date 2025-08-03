Россия, Саудовская Аравия, Оман, Казахстан, Ирак, ОАЭ и Кувейт - планируют на встрече 3 августа утвердить увеличение предельного уровня добычи нефти в сентябре на 548 тысяч баррелей в сутки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Так, по информации одного из делегатов встречи, Саудовская Аравия и ее партнеры планируют ратифицировать увеличение добычи на 548 000 баррелей в сутки на следующий месяц в ходе видеоконференции в воскресенье.

Такой рост предельного уровня добычи позволит ОПЕК+ завершить выход из добровольных ограничений на 2,2 млн баррелей в сутки, а также учесть квоту ОАЭ, которая с апреля постепенно увеличивалась на 300 тысяч баррелей в сутки.

"У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 млн баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 млн баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. За это же время у ОАЭ должна была вырасти базовая квота на 300 тысяч баррелей", - пишет Bloomberg.

Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны решили увеличить разрешенный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки.

Тем не менее, эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в августе максимально разрешенная добыча увеличивается только на 502 тысячи баррелей в сутки.

Уровень добычи нефти на сентябрь восьмерка ОПЕК+ обсудит 3 августа. Страны, добывающие больше допустимого уровня, должны также представить обновленные графики компенсации перепроизводства до 18 августа.