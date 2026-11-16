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  • Восемь сумок наличности, задержание Жакупова и Отыншиева: чем закончится самый громкий скандал года?

Восемь сумок наличности, задержание Жакупова и Отыншиева: чем закончится самый громкий скандал года?

16 Ноября 2026, 13:03
АВТОР
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BAQ.KZ 16 Ноября 2026, 13:03
16 Ноября 2026, 13:03
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Фото: BAQ.KZ
События 11 и 12 ноября в Астане стали беспрецедентным потрясением для квазигосударственного сектора: антикоррупционная служба КНБ задержала председателя правления фонда «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и главу «Казахстан темир жолы» Елжаса Отыншиева, которых подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Громкий арест сопровождался кадрами у столичного ЖК «Атлант», где из окна с высоты двенадцатого этажа выбросили около восьми сумок с наличными долларами на сумму порядка восьми миллионов долларов.
 
Как отмечают эксперты, действующего первого руководителя всего фонда «Самрук-Казына» в Казахстане не задерживали еще никогда, что сигнализирует о начале жесткой ревизии в нацкомпаниях; при этом юристы подчеркивают, что прямая связь выброшенных купюр с делом топ-менеджеров официально еще не подтверждена в интересах следствия, а судьбу изъятой в качестве вещдоков наличности определит только итоговый приговор суда - подробнее в обзоре BAQ.KZ.
 

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