С начала года в Павлодарской области к ответственности привлечено около 8 тысяч человек за распитие спиртных напитков и нахождение в общественных местах в состоянии опьянения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. По данным полиции, ежедневно поступает до 40 вызовов с жалобами на пьяных граждан — то в подъезде распивают, то на лавочке лежат, то в квартирах устраивают скандалы.

Недавно автопатруль задержал группу нетрезвых мужчин, распивавших алкоголь в подъезде дома на улице Площадь Победы. В тот же день жители пожаловались на мужчин, выпивавших прямо на детской площадке. В отношении всех нарушителей составлены административные материалы. Нарушителям грозит штраф или административный арест. В полиции отмечают, что большинство доставленных в центр адаптации и детоксикации раскаиваются, когда видят видео со своим участием.