  • 22 Сентября, 01:26

Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на Сахалине

Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности.

Вчера, 11:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Depositphotos Вчера, 11:34
Вчера, 11:34
261
Фото: Depositphotos

В районе ТЭЦ-1 Южно-Сахалинска произошёл сход восьми вагонов грузового состава, перевозившего уголь, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ру.

"В результате происшествия пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается. Организовано проведение восстановительных работ", - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Кроме того, ранее, 14 сентября, в Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошли три вагона порожнего товарного поезда. Тогда движение электричек на перегоне Сиверская — Луга было временно приостановлено.

Самое читаемое

Наверх