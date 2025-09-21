Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на Сахалине
Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности.
В районе ТЭЦ-1 Южно-Сахалинска произошёл сход восьми вагонов грузового состава, перевозившего уголь, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ру.
"В результате происшествия пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается. Организовано проведение восстановительных работ", - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
Кроме того, ранее, 14 сентября, в Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошли три вагона порожнего товарного поезда. Тогда движение электричек на перегоне Сиверская — Луга было временно приостановлено.
