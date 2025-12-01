Столичная полиция раскрыла дело о ложных сообщениях о минировании одной из школ Астаны, передает BAQ.KZ.

Инциденты привлекли внимание правоохранительных органов и стали поводом напомнить о необходимости строгого соблюдения правил безопасности и ответственности за подобные действия.

Сообщается, что в образовательное учреждение дважды поступали сообщения о заложенном взрывном устройстве. Первый сигнал был получен через звонок с роботизированным голосом, а спустя два дня аналогичное уведомление пришло на личный номер директора школы. В обоих случаях экстренные службы оперативно провели эвакуацию и тщательное обследование здания, однако угрозы не подтвердились.

В ходе расследования полиция установила, что ложные сообщения инициировал ученик восьмого класса. Подросток увидел в социальной сети предложение за вознаграждение отправлять фейковые сведения и предоставил злоумышленнику доступ к своему телефону, рассчитывая сорвать учебный процесс.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Родители школьника привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, а сам подросток поставлен на учёт в органы внутренних дел.

Полиция Астаны напоминает, что заведомо ложные сообщения о минировании являются серьёзным преступлением, влекут уголовную ответственность и обязательство возмещения материального ущерба. Правоохранители призывают родителей внимательно следить за действиями детей в интернете, контролировать использование телефонов и социальных сетей, а также проводить профилактические беседы о последствиях подобных поступков.