Адиль Бектурсын, 8-летний житель Алматы, стал звездой социальных сетей после исполнения песни Димаша Кудайбергена "Любовь уставших лебедей". Видео его выступления собрало около двух миллионов просмотров, передает BAQ.KZ.

Юный артист занимается вокалом с трёх лет и уже пять лет участвует в конкурсах, где неоднократно занимал призовые места. Родители признаются, что не ожидали такого ажиотажа вокруг обычного выступления во время прогулки по Астане — Адиль случайно присоединился к уличным музыкантам и буквально "зажёг" публику.

"Я спел, и мама пообещала показать мне Арбат в Алматы. Там я тоже спел песню — всем понравилось", — поделился Адиль с журналистами телеканала khabar.kz.

По словам мамы мальчика, Макпал Турыcбековой, музыкальные способности сына были заметны с раннего возраста. Сейчас он учится игре на фортепиано, вокалу и мечтает не только спеть дуэтом со своим кумиром Димашем, но и стать композитором.

"Даже во время каникул он учит новые композиции самостоятельно", — говорит мама.

Песни Димаша вдохновляют Адиля на собственное творчество. Помимо "Любви уставших лебедей", его любимые композиции — "Your Love" и "Знай".

"Я хочу создавать свою музыку, чтобы люди отдыхали и вдохновлялись", — говорит юный музыкант.