Восьмилетний Адиль покорил интернет и мечтает спеть с Димашем
Школьник из Казахстана исполнил хит Димаша и стал вирусным.
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Адиль Бектурсын, 8-летний житель Алматы, стал звездой социальных сетей после исполнения песни Димаша Кудайбергена "Любовь уставших лебедей". Видео его выступления собрало около двух миллионов просмотров, передает BAQ.KZ.
Юный артист занимается вокалом с трёх лет и уже пять лет участвует в конкурсах, где неоднократно занимал призовые места. Родители признаются, что не ожидали такого ажиотажа вокруг обычного выступления во время прогулки по Астане — Адиль случайно присоединился к уличным музыкантам и буквально "зажёг" публику.
"Я спел, и мама пообещала показать мне Арбат в Алматы. Там я тоже спел песню — всем понравилось", — поделился Адиль с журналистами телеканала khabar.kz.
По словам мамы мальчика, Макпал Турыcбековой, музыкальные способности сына были заметны с раннего возраста. Сейчас он учится игре на фортепиано, вокалу и мечтает не только спеть дуэтом со своим кумиром Димашем, но и стать композитором.
"Даже во время каникул он учит новые композиции самостоятельно", — говорит мама.
Песни Димаша вдохновляют Адиля на собственное творчество. Помимо "Любви уставших лебедей", его любимые композиции — "Your Love" и "Знай".
"Я хочу создавать свою музыку, чтобы люди отдыхали и вдохновлялись", — говорит юный музыкант.
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