В Шымкенте на строящемся объекте загорелись деревянные балки на уровне восьмого этажа. Пожар произошел на улице Дулати в районе Туран, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, огонь уже распространился по всему этажу. Деревянные конструкции горели открытым пламенем.

Пожарные сразу подали стволы и приступили к тушению. Работу осложняли сильные порывы ветра, из-за которых огонь мог перейти на другие этажи.

Спасатели остановили распространение пламени и полностью ликвидировали пожар. Пострадавших нет.