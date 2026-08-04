Восьмой этаж строящегося здания загорелся в Шымкенте

4 Августа 2026, 19:23
АВТОР
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МЧС РК 4 Августа 2026, 19:23
4 Августа 2026, 19:23
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Фото: МЧС РК

В Шымкенте на строящемся объекте загорелись деревянные балки на уровне восьмого этажа. Пожар произошел на улице Дулати в районе Туран, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, огонь уже распространился по всему этажу. Деревянные конструкции горели открытым пламенем.

Пожарные сразу подали стволы и приступили к тушению. Работу осложняли сильные порывы ветра, из-за которых огонь мог перейти на другие этажи.

Спасатели остановили распространение пламени и полностью ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

 
 
 
 
 
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Публикация от Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі (@112kz_)

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