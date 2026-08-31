Восьмой склад за неделю: Ozon приостановил работу в Белгороде

Ozon приостановил работу в Белгородской области после того, как под удар попали его логистические объекты. На складах начался пожар, есть пострадавшие, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеграм-канал «Пепел».

Атака произошла вечером 30 августа.

«Под атаку попал наш сортировочный центр и хаб доставки в Белгороде. Работники были эвакуированы. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Обязательно окажем им всю необходимую помощь. На объекте начался пожар, он был локализован», - сообщили в компании.

Прием и доставку заказов в Белгороде и области остановили полностью. Кросс-докинг на пунктах выдачи и сортировочных центрах тоже приостановлен.

Продавцы по схеме FBS могут привезти готовые заказы в пункты выдачи, но в доставку их передадут позже, когда восстановят работу хаба. О возобновлении работы компания обещает сообщить отдельно в личном кабинете продавцов.

По данным «Пепла», после ракетного удара загорелся склад «Эстейт Логистик» на Харьковской горе в районе Водстроя. Эти помещения Ozon использовал как логистические центры.

Белгородский хаб стал не первым за последнюю неделю. С 22 по 29 августа под ударами оказались восемь логистических центров компании, включая объекты в Самарской области, Махачкале, Краснодаре, Адыгее, Невинномысске, Уфе и Оренбурге. Накануне пострадал склад в Ростовской области.

Аналитики Data Insight оценивали убытки Ozon от сгоревших складов в 30–62,5 млрд рублей, а потери продавцов маркетплейса в 88,5–107 млрд рублей.

Ozon занимает второе место среди российских маркетплейсов по объему.