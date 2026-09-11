Воспитание патриотизма и культ труда: Ерлан Карин поставил задачи по реализации программы «Адал азамат» и молодежных концепций

Приоритетные задачи в сфере внутренней политики были рассмотрены на заседании идеологического совета под председательством Вице-Президента Ерлана Карина. В заседании приняли участие руководители структурных подразделений Администрации Президента и профильных центральных государственных органов.

Первый блок задач был посвящен вопросам системного продвижения конституционных ценностей. Ерлан Карин отметил, что заложенные в Конституции ценностные ориентиры выступают концептуальным ядром стратегического курса реформ Президента по всесторонней модернизации страны. Поэтому, по словам Ерлана Карина, государственная политика должна быть сосредоточена на укоренении прогрессивных конституционных принципов – это в первую очередь обеспечение верховенства Закона и Порядка, укрепление общенационального единства, межэтнического и межконфессионального согласия, развитие культуры, образования, науки и инноваций, забота об окружающей среде, укоренение в обществе культа труда, социального оптимизма, идеи ответственного и созидательного патриотизма.

Ерлан Карин подчеркнул, что главными документами, определяющими содержание работы государственного аппарата в этом направлении, являются Указ Президента «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан» и План мероприятий по продвижению Конституции Республики Казахстан, принятый по поручению Главы государства.

Второй блок задач касался вопросов формирования новой общественной этики. В своем выступлении Ерлан Карин отметил, что это важный приоритет идеологической работы, охватывающей все сферы жизни вплоть до культуры поведения в общественных местах. В качестве отдельной задачи было обозначено комплексное противодействие попыткам навязывания чуждых ценностей и норм поведения, архаизации общественной жизни, мифологизации истории.

В этом контексте Ерлан Карин подчеркнул важность последовательной реализации принципа «Закон и Порядок», проекта «Таза Қазақстан», программы воспитания «Адал азамат». Вместе с тем была отмечена необходимость выработки новых подходов для масштабирования президентской инициативы «Таза Қазақстан», в том числе посредством создания единой цифровой платформы, составления рейтингов регионов, введения национального стандарта чистоты, формирования онлайн-карты озеленения Казахстана.

Третий блок задач был посвящен качественной реализации всех стратегических документов в сфере внутренней политики, в частности Концепции «Қазақстан балалары», Концепции развития государственной политики в религиозной сфере, Концепции государственной молодежной политики, Концепции военно-патриотического воспитания молодежи.

При этом Вице-Президент обратил внимание на важность своевременной разработки других программных документов, инициированных Главой государства, в том числе Концепции «Читающая нация» и новой Концепции развития межэтнических отношений и общественного согласия.

В целом, Ерлан Карин отметил важность качественного информационно-идеологического сопровождения стратегического курса реформ Главы государства, масштабной работы по построению Справедливого Казахстана. По его словам, все общенациональные проекты и инициативы должны быть интегрированы в общую картину тотальной модернизации страны.

В завершение Вице-Президент еще раз напомнил о необходимости контроля, системного подхода и общей координации внутриполитической работы госорганов.

– Необходимо продолжить систематизацию в сфере внутренней политики – закрепить единые требования, четкие регламенты и процедуры. Нельзя сбавлять темпы или останавливаться на достигнутом, надо постоянно идти вперед. Наша общая задача – эффективно реагировать на запросы граждан, продвигать созидательную повестку и новые конституционные ценности, обеспечивать качественную и эффективную реализацию президентских инициатив, – заключил Ерлан Карин.

По итогам заседания ответственным государственным органам были даны соответствующие поручения по практической реализации основных направлений работы в сфере внутренней политики.