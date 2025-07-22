В Конаеве открыл двери современный Центр адаптации несовершеннолетних, который уже принял 39 детей, ранее проживавших в Алматы, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в управлении образования Алматинской области. Переезд стал возможен благодаря строительству нового здания. В ведомстве подчеркнули, что ни один ребенок из детского дома не был переведен — речь идет исключительно о воспитанниках Центра, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Здание разделено по возрастным и функциональным зонам, что обеспечивает комфорт и безопасность. Учреждение расположено в озеленённом жилом районе, вдали от промышленных объектов и заболоченных территорий, поэтому проживание детей здесь экологически безопасно, — говорится в сообщении управления образования.

После административного разделения Алматинской области в 2022 году Центр временно размещался в алматинском детдоме №1. Теперь дети обрели комфортные условия в новом здании, оборудованном по всем стандартам. Как отметили, в управления образования, переезд прошёл с согласия детей и в сопровождении профессионалов. Ребята уже обживаются на новом месте, осваивают пространство и адаптируются.

Ранее общественность волновал вопрос о возможной передислокации детского дома "Бағанашыл" из Алматы в Конаев. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, этого не произойдёт — по поручению главы государства детдом останется в прежнем месте. Уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева также уточнила: в Конаев переехали именно воспитанники ЦАНа — дети, которые временно нуждаются в помощи и поступают из разных районов области.