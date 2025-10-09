В Алматы здание Центра поддержки детей №2, расположенного в микрорайоне Баганашыл, будет полностью реконструировано. На время ремонта воспитанники учреждения временно разместятся в школе-интернате №1. Об этом сообщил заместитель акима города Азамат Калдыбеков на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций, передает BAQ.KZ.

По его словам, все 100 воспитанников центра — 13 дошкольников и 87 школьников — останутся в Алматы, несмотря на ранее обсуждавшуюся возможность их перевода в область.

"В рамках поручения Президента здание центра будет отремонтировано полностью. ТОО “Интегра” взяло на себя обязательство провести реконструкцию в рамках социальной ответственности бизнеса и готово приступить к переезду детей", — отметил Азамат Калдыбеков.

Как сообщил руководитель городского управления образования Сайран Сайфеденов, уже начата разработка проектной документации по сносу старого и строительству нового здания на том же участке.

"Переезд воспитанников запланирован в интернат №1, который находится в ведении управления образования. Недавно там проживали дети из специализированного дома “Жанұя”, поэтому помещения уже подготовлены — 18 комнат общей площадью около 1100 квадратных метров, проведен текущий ремонт. После освобождения здания подрядчик приступит к работам", — пояснил Сайфеденов.

В Алматы функционируют восемь специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями, где обучаются 2 668 учащихся, а также четыре организации, оказывающие помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.