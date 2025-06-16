В Шымкенте воспитательница детского сада "Ай Көркем" признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, передаёт BAQ.KZ.

Поводом для возбуждения дела стал видеоролик, вызвавший общественный резонанс, на котором зафиксировано, как педагог применяет физическое насилие — бьет линейкой пятилетнего воспитанника.

Инцидент произошёл 4 июня 2025 года. Уже 10 июня по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса РК. Подозреваемая — Жарылқап А. — была задержана и водворена в изолятор временного содержания.

Согласно ранее разработанному прокуратурой города алгоритму, экспертиза была проведена в течение трёх часов, а уголовное дело направлено в суд в течение суток.

12 июня 2025 года межрайонный уголовный суд города Шымкент признал воспитательницу виновной и назначил наказание в виде 80 часов общественных работ.

Прокуратура подчёркивает: защита прав и интересов несовершеннолетних остаётся приоритетом в работе надзорных органов.