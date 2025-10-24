Воспитатель избил ребёнка с инвалидностью в Атырауской области
Сегодня, 16:03
113Фото: скриншот из видео
В Атырауской области возбудили уголовное дело после появления в соцсетях видео, на котором воспитатель наносит удары своему подопечному, передает BAQ.KZ.
На кадрах видно, как сотрудник социального центра грубо хватает ребёнка, а затем бьёт его по голове.
По данным полиции, инцидент произошёл ещё в 2024 году, однако о нём стало известно только недавно.
"По факту применения насилия воспитателем в отношении ребёнка, имеющего вторую группу инвалидности, возбуждено уголовное дело. Опрашиваются свидетели и лица, имеющие отношение к инциденту", — говорится в сообщении ДП региона.
Расследование находится на контроле правоохранительных органов.
