  • 24 Октября, 17:23

Воспитатель избил ребёнка с инвалидностью в Атырауской области

Сегодня, 16:03
скриншот из видео Сегодня, 16:03
Сегодня, 16:03
Фото: скриншот из видео

В Атырауской области возбудили уголовное дело после появления в соцсетях видео, на котором воспитатель наносит удары своему подопечному, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как сотрудник социального центра грубо хватает ребёнка, а затем бьёт его по голове.

По данным полиции, инцидент произошёл ещё в 2024 году, однако о нём стало известно только недавно.

"По факту применения насилия воспитателем в отношении ребёнка, имеющего вторую группу инвалидности, возбуждено уголовное дело. Опрашиваются свидетели и лица, имеющие отношение к инциденту", — говорится в сообщении ДП региона.

Расследование находится на контроле правоохранительных органов.

 
 
 
 
 
