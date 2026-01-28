В детском саду №59 "Айша" в Шымкенте воспитатель попала в скандал после того, как в соцсетях появилось видео, на котором она пугает детей шприцем, заставляя их ложиться спать. Родители заявили, что такие действия причинили детям психологическую травму, передает BAQ.KZ.

По обращению родителей в полиции Шымкента возбуждено уголовное дело в отношении педагога.

– В настоящий момент проводится комплекс следственных действий для полного и объективного установления всех обстоятельств инцидента. Ход расследования находится на особом контроле. По инициативе полиции в Управление образования города направлено представление об отстранении руководства детсада и увольнении воспитателя, — рассказалии в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что любые действия, нарушающие права и безопасность детей, будут строго пресекаться в рамках действующего законодательства.