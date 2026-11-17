Восточный Казахстан обновляет больницы: на что ушли миллиарды
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В Восточно-Казахстанской области завершили строительство и обновление пяти социальных объектов. Четыре из них предназначены для пациентов, ещё один – для школьников. Самым масштабным проектом стал Центр гематологии в Усть-Каменогорске, на строительство и оборудование которого потратили более 84 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.
Об итогах десяти месяцев 2026 года на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал исполняющий обязанности руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Ерназ Мукатаев.
Центр гематологии за 84 млрд тенге
Самым дорогим из завершённых объектов стал Центр гематологии в Усть-Каменогорске.
На его строительство направили 42,7 млрд тенге, ещё 41,6 млрд тенге потратили на оборудование. Таким образом, общая стоимость строительных работ и оснащения составила 84,3 млрд тенге.
В центре установили компьютерный и магнитно-резонансный томографы, две ангиографические системы для исследования сосудов, а также современное рентгеновское оборудование.
Это позволит проводить сложные обследования непосредственно в центре, без необходимости направлять пациентов в другие медицинские учреждения только ради такой диагностики.
Новые возможности для пациентов в районах
Обновление медицинских учреждений не ограничилось областным центром.
В селе Каратал Зайсанского района построили новую врачебную амбулаторию. В районе Алтай на территории межрайонной больницы появилось отдельное здание для аппарата МРТ.
В Усть-Каменогорске также реконструировали часть помещений Восточно-Казахстанской областной больницы на улице Протозанова, 7. Теперь они предназначены для отделения реанимации.
В Риддере построили школу на 600 мест
Пятый завершённый объект – новая школа в Риддере, рассчитанная на 600 учеников.
Её строительство профинансировала компания «Казцинк».
Всего за десять месяцев 2026 года в Восточно-Казахстанской области завершили работы на четырёх медицинских объектах и одной школе.
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