Американский космический аппарат «Вояджер-1», запущенный почти полвека назад, стал первым созданным человеком объектом, который удалился от Земли на один световой день. Теперь радиосигналу требуются целые сутки, чтобы добраться до зонда. Незадолго до исторического события аппарат перестал передавать научные данные, сообщили в NASA.

Рекорд пришелся на 18 ноября 2026 года, на 15:16 по времени Астаны. В этот момент «Вояджер-1» находился на расстоянии 25,9 млрд километров от Земли. Это один световой день, то есть расстояние, которое свет преодолевает за 24 часа.

Теперь отправленная с Земли команда идет до аппарата около суток. Еще столько же нужно, чтобы ответный сигнал вернулся на нашу планету.

За несколько дней до рекорда специалисты NASA столкнулись с технической проблемой. 14 ноября они выяснили, что «Вояджер-1» перестал передавать научные данные и информацию о состоянии своих систем.

Связь с аппаратом при этом не потеряна полностью. Наземные антенны продолжают принимать его радиосигнал, но нужных данных в нем нет. Именно по этому сигналу и расчетам траектории в NASA подтвердили, что аппарат достиг рекордной отметки. Инженеры выясняют причину неполадки.

«Вояджер-1» запустили в 1977 году для исследования Юпитера и Сатурна. Основную программу аппарат давно выполнил, а в 2012 году первым среди космических зондов пересек границу гелиосферы и вышел в межзвездное пространство.

Его «брат», «Вояджер-2», достигнет расстояния в один световой день только в 2035 году.

В 2027 году «Вояджеру-1» исполнится 50 лет. Его полет остается одной из самых продолжительных космических миссий в истории.