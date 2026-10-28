Счёт за войну с Ираном резко вырос: раскрыты данные Пентагона

Военная операция США против Ирана обошлась американскому бюджету более чем в 47 млрд долларов. За три месяца оценка расходов выросла более чем на 25%. При этом окончательная стоимость войны может оказаться значительно выше, поскольку в расчетах пока не учтены все разрушения американских военных баз.

Об этом сообщает Reuters, получившее доступ к внутренним данным Пентагона. Министерство обороны США пока не публиковало новую оценку расходов и не ответило на запрос агентства.

На что ушли миллиарды

Согласно документам, более 29 млрд долларов приходится на оценочную стоимость восполнения боеприпасов, израсходованных во время боевых действий.

Еще свыше 6 млрд долларов потребуется на замену потерянной военной техники, включая самолеты и многочисленные беспилотники. Для покрытия этих расходов Пентагону необходимо финансирование Конгресса.

В июле министр обороны США Пит Хегсет оценивал стоимость войны в 37,5 млрд долларов. Теперь сумма превысила 47 млрд.

В расчет вошли различные военные расходы, от полетов авиации до киберподдержки операций. При этом, как отмечает Reuters, в оценке не прослеживаются полные затраты на восстановление американских баз, пострадавших от иранских ракетных атак и ударов беспилотников.

Трамп не исключает новых ударов

США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана в феврале 2026 года. Тогда президент Дональд Трамп предполагал, что конфликт продлится недолго.

На первоначальном этапе американские военные наносили удары дорогими высокоточными ракетами, рассчитывая после подавления иранской обороны перейти к более дешевым боеприпасам.

Но апрельское перемирие позволило Ирану восстановить доступ к подземным хранилищам и вернуть в строй часть систем противовоздушной обороны, ракет и беспилотников.

Позднее Трамп ввел морскую блокаду Ирана, пытаясь ограничить доходы страны от экспорта нефти. Президент США не исключил возобновления боевых действий после промежуточных выборов в Конгресс.

Американские чиновники на условиях анонимности сообщили Reuters, что Пентагон готовится к возможному возобновлению масштабных ударов, если поступит соответствующий приказ.

Как война влияет на выборы в США

Новые данные о стоимости конфликта появились менее чем за неделю до промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября.

Республиканская партия Дональда Трампа сейчас располагает небольшим большинством в обеих палатах парламента. На предстоящем голосовании определится, сохранит ли она контроль над Конгрессом на следующие два года.

По данным Reuters, рост мировых цен на энергоносители на фоне войны усилил недовольство американцев и негативно отразился на рейтинге президента.

Новая оценка Пентагона превышает июльскую более чем на четверть, но окончательные расходы США на конфликт остаются открытым вопросом. Восстановление поврежденных военных объектов может потребовать дополнительных миллиардов долларов.