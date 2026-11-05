Война с Ираном вышла Трампу боком: в Белом доме заговорили о цене поражения

Поражение республиканцев на выборах в Конгресс США обнажило разногласия в администрации Дональда Трампа. Вице-президент Джей Ди Вэнс публично возложил ответственность за потерю большинства на войну с Ираном, поставив под сомнение ее политическую цену. Сам американский президент настаивает, что поступил правильно и при необходимости принял бы то же решение вновь.

Как сообщает Reuters, 4 ноября Вэнс опубликовал в социальной сети X заявление, в котором прямо связал итоги промежуточных выборов с военной кампанией против Тегерана.

«Причина нашего поражения заключается в войне. Если кто-то хочет утверждать, что она того стоила, что ради нее стоило потерять Сенат на следующие шесть лет, пусть так и говорит», - написал вице-президент.

Вэнс признал разумным ранее прозвучавший совет завершить военный конфликт.

На выборах 3 ноября демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса. Республиканцы потерпели поражение даже в штатах, где еще два года назад Дональд Трамп пользовался широкой поддержкой.

Среди причин недовольства избирателей называют затянувшуюся войну, высокие цены и рост стоимости жизни.

Трамп менять свою позицию не собирается

Президент США отреагировал на заявление своего заместителя без публичного осуждения.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп сказал, что понимает позицию Вэнса, но продолжил защищать решение начать военную операцию.

«Мы не позволили им получить ядерное оружие», - заявил президент, имея в виду Иран.

В интервью The Wall Street Journal он был еще категоричнее.

«Я поступил правильно. Я бы сделал это снова», - сказал Трамп.

При этом американский лидер признал, что война стала одной из причин поражения республиканцев, но не согласился считать ее единственным фактором.

США могут снова ударить по Ирану

Разногласия возникли в момент, когда Белый дом рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана в феврале 2026 года. Трамп рассчитывал на короткую кампанию, но после апрельского прекращения огня стороны так и не заключили полноценное мирное соглашение.

По данным Reuters, на прошлой неделе глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер представил президенту варианты возобновления ударов.

При этом американская разведка считает, что новая военная операция вряд ли заставит Тегеран изменить переговорную позицию или приведет к смене власти в Иране. Об этом агентству сообщили источники, знакомые с оценками спецслужб.

Несмотря на такие прогнозы, возможность новых атак остается на рассмотрении. Два собеседника Reuters считают возобновление боевых действий наиболее вероятным сценарием, но окончательного решения Трампа пока нет.

Началась борьба за выборы 2028 года?

Заявление Вэнса вызвало вопросы и о его собственных политических планах. Вице-президента рассматривают как одного из возможных претендентов на пост президента США в 2028 году.

По словам источников Reuters, часть сотрудников Белого дома восприняла его выступление как попытку обозначить самостоятельную позицию по внешней политике.

Вэнс при этом постарался не противопоставлять себя Трампу открыто, подчеркнув, что президент тоже признавал влияние войны на результаты выборов.

Ситуация ставит американскую администрацию перед непростым выбором. Продолжение войны может вызвать еще большее недовольство внутри страны, но и отказ от дальнейшего военного давления на Иран потребует пересмотра прежнего курса Вашингтона.