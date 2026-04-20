Война в Иране может ознаменовать завершение глобального лидерства США

Военная операция США против Ирана может войти в историю как событие, символизирующее завершение периода глобального доминирования Вашингтона, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным American Conservative, действия президента Дональд Трамп в отношении Ирана отражают более широкий процесс ослабления позиций США в мировой политике.

В публикации отмечается, что конфликт с Ираном, начатый на фоне упадка американского влияния, может запомниться не столько военными результатами, сколько своим историческим значением.

«Плохо организованная война в Иране, начатая империей, которая находится в упадке, скорее всего, запомнится истории не столько своими непосредственными военными результатами, сколько тем, что она ознаменовала конец глобального господства США. Дональд Трамп упустил возможность преобразовать великую державу на следующие 250 лет», — говорится в материале.

Также отмечается, что США могли укрепить свои позиции на долгий срок, однако этот шанс, по оценке издания, был упущен.

По данным издания, отдельной проблемой являются высокие военные расходы США, которые могут ослабить страну.